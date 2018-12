9th Grade

Arianna Abrahamson, Joshua Bechthold, Grant Behrens, Morgan Boleyn, Abigail Bonner, Elizabeth Borton, Grant Brehm*, Dru Brockway, Landon Brustkern, Meagan Clapp*, Isabella, Conrad, Ava Corpman, Kaylyn Davis, Mary Deaton*, Alex Dulin*, Max Eikamp, Haven Ellsworth*, TJ Freeland*, Jocelyn Gates, Nate Gibson, Asia Hemmer*, Kyle Hennings, Sadie Hennings, Alana Higgins*, Elle Hookham*, Emma Jenkins*, Gabe Jesse*, Chloe Juhl*, Cora Klein*, Dacoda Marvets, Dominique Marvin, Caleb McGuffey, Codey Merchant*, Michael Niebergall, Lexi Nolan, Alexis Nosko, Isabella Olson*, Daniel Petersen, Kylee Peterson, Tristen Prouse*, Ellie Rathe*, Gracelynne Rathe*, Laura Rempe*, Christian Ryan*, Josef Schmitz*, Zian Seuser, Jackson Slater*, Corey Smith*, Nicholas Soard, Haylee Sparks, Carlie Spore*, Breez Stamatiades, Catarina Timm*, Alexa Weber*, Josie Werner*, Hunter Worthen, Caitlyn Wylie*, Madelyn Zak*

10th Grade

Adam Ahrendsen, Ellie Behrens*, Dallas Blackburn, Ryan Bowers*, Sydney Bucknell, Dolores Cicio*, Kolten Crawford*, Emma Deaton*, Allie Driscol*, Tyson Fleshner*, Sunshine Gray*, Jordan Haas, Landon Haas, Eden Hansen, Grace Harrigan, Alyssa Hatch, Tristen Heth*, Jacob Hill*, Joshua Hines*, Grace Johnson*, Alex Johnston, Audrey Kline*, Abigail Liddle, Madison Millard, Gavin Moore, Sterling Mullen, Kylea Neuendorf*, Nicholas North, Madelon Rathe*, Aleah Reisinger, Sarah Roberts*, Rylee Sash, Cade Shepard, Ella Smith*, Cybil Timm*, Grace Walker, Belle Weber*, Breanna Weltzin*, Savannah Williams*, Sophia Winkelpleck

11th Grade

Grace Asmussen*, Madeline Bonner*, Jonathan Bronner*, Curtis Brustkern, Kaylin Brustkern, Emma Carlson*, Emma Corpman, Noah Damro*, Madison Frush*, Anika Gasco, Samantha Glenn, Gracie Hall, Emma Harris, Rachel Hellman*, Jasmine Hickok*, Carlie Hoppe*, Madison Jantzen, Leah Kaufman, Grace Keegan, Grant Keegan, Lake LeBahn, Gavin Maulsby, Carlie McNeal, Jonathan Millard*, Elizabeth Moore, Molly Niebergall, Kerstin Peterson, Henry Powers*, Kendall Putz, Caleb Reel, Riley Rosauer*, Aubrey Schmidt*, Emma Sebetka*, Emma Shirk*, Natalie Tecklenburg, Veronica Thompson, Lauren Wagner*, Lexi Wagner*, Morgan Wentworth, Piper Wiedenhoff*, Jadyn Wiest

12th Grade

Emma Alpers*, Carter Asmussen, Xavier Batchelder-Flores, Benton Behrens, Lindsey Berebitsky*, Kaylie Bowers, Noah Boyer, Allie Carty*, Megan Carty*, Kegan Clapp, Kody Crawford*, Kendra DeHart, Madison DeWitt, Devin Dugan, Austin Duke, Benjamin Dvorak, Scarlett Ellsworth, Hannah Gates*, Ian Gleason*, Joseph Gloede*, Levi Gray, Kyle Gross*, Tori Hadachek*, Cara Harrill*, Mackenna Hatch*, Chloe Heitmann*, Karson Hennings, Matthew Hill, Alanna Hines*, Hunter Holman, Mary Jenkins, Jayden Jolley*, Anthony Kiler*, Jacob Lowe, Cylie McNeal, Hannah Michael, Emily Miehe*, Kinsie Murley*, Bryce Parker*, Teagan Prouse*, Veronica Redman, Benjamin Rempe, Kaleb Roach, Kayla Robb*, Tyler Rottinghaus, Valerie Ryan, Olivia Sash*, Elizabeth Sauer, Jacob Scheel, Silver Schmitz, Zeke Seuser*, Tyler Severtsgaard*, Arabella Shephard, Anna Smith*, Clayton Sparks, Carter Spore*, Jenna Steinlage*, Rylee Stout, Hunter Stwalley*, Josh Ternus*, Claire Thoma*, Holly Wandschneider, Nolan Wandschneider, Autumn Watley*, Charles Weltzin*, Aidan Wilson*

*A TEAM: Student has earned A’s in all academic courses