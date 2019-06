9th Grade

Morgan Boleyn*, Elizabeth Borton, Grant Brehm, Jack Carlson, Meagan Clapp*, Isabella Conrad, Ava Corpman, Mary Deaton*, Alex Dulin*, Max Eikamp, Haven Ellsworth*, Bailey Foulk, TJ Freeland*, Jocelyn Gates*, Carson Grimm, Asia Hemmer, Kyle Hennings, Sadie Hennings*, Alana Higgins*, Elle Hookham*, Emma Jenkins*, Gabe Jesse*, Chloe Juhl*, Cora Klein*, Sylvie Lee, Dacoda Marvets*, Caleb McGuffey, Codey Merchant*, Sarah Michael, Alexis Nosko, Isabella Olson*, Daniel Petersen, Kylee Peterson*, Tristen Prouse*, Ellie Rathe*, Gracelynne Rathe*, Laura Rempe*, Christian Ryan, Josef Schmitz*, Stone Schmitz*, Zian Seuser*, Jackson Slater*, Corey Smith*, Haylee Sparks, Carlie Spore*, Catarina Timm*, Alexa Weber*, Josie Werner*, Ninah Williams, Caitlyn Wylie, Madelyn Zak*

10th Grade

Adam Ahrendsen, Ellie Behrens*, Dallas Blackburn*, Ryan Bowers*, Sydney Bucknell, Dolores Cicio*, Kolten Crawford, Emma Deaton, Allie Driscol*, Tyson Fleshner*, Sunshine Gray*, Jordan Haas, Landon Haas*, Grace Harrigan*, Alyssa Hatch, Tristen Heth, Jacob Hill*, Joshua Hines, Grace Johnson*, Audrey Kline*, Abigail Liddle, Gavin Moore, Sterling Mullen, Kylea Neuendorf*, Nicholas North, Madelon Rathe*, Aleah Reisinger, Sarah Roberts*, Alina Rodriguez, Rylee Sash, Ella Smith*, Cybil Timm*, Grace Walker, Belle Weber*, Breanna Weltzin, Savannah Williams, Elliana Wilson, Sophie Winkelpleck

11th Grade

Mercedes Abrahamson, Grace Asmussen*, Tyler Barthelmes, Madeline Bonner*, Jonathan Bronner*, Cole Brunner, CJ Brustkern*, Kaylin Brustkern*, Jasmyn Bush*, Emma Carlson*, 11th Grade (continued)

Emma Corpman, Noah Damro*, Riley Davis, Trevor Davis,

Cheyenne Driscol, Jadelyn Elliott, Madison Frush*, Samantha Glenn, Kianna Gloede, Brayden Grosse, Gracie Hall, Emma Harris*, Hunter Heitmann, Jasmine Hickok*, Carlie Hoppe*, Isaiah Jackson, Leah Kaufman, Grace Keegan*, Grant Keegan, Gavin Maulsby, Carlie McNeal*, Ethen Meyer, Elizabeth Moore, Jacob Murphy, Molly Niebergall*, Tessa Pearson, Rhett Peters*, Kerstin Peterson, Tanner Porter, Henry Powers*, Kendall Putz*, Dorian Robbins*, Lucian Rockhold, Riley Rosauer*, Aubrey Schmidt*, Emma Shirk*, Brandon Stech*, Natalie Tecklenburg*, Veronica Thompson*, Megan Van Hauen, Lauren Wagner*, Lexi Wagner*, Piper Wiedenhoff*

12th Grade

Emma Alpers*, Carter Asmussen, Kaylie Bowers, Allie Carty, Megan Carty*, Kegan Clapp, Kody Crawford*, Devin Dugan*, Benjamin Dvorak, Scarlett Ellsworth, Hannah Gates, Ian Gleason*, Isaiah Gleason, Joseph Gloede*, Kyle Gross*, Tori Hadachek*, Cara Harrill, Mackenna Hatch*, Chloe Heitmann, Karson Hennings*, Matthew Hill, Hunter Holman, Mary Jenkins, Jayden Jolley, Alex Kiler*, Anthony Kiler, Jacob Lowe, Cylie McNeal*, Hannah Michael, Emily Miehe*, Kinsie Murley, Bryce Parker, Teagan Prouse*, Benjamin Rempe*, Tyler Rottinghaus, Maria Ruiz, Olivia Sash*, Elizabeth Sauer, Emma Sebetka*, Zeke Seuser*, Tyler Severtsgaard, Anna Smith*, Clayton Sparks, Carter Spore*, Jenna Steinlage*, Hunter Stwalley*, Josh Ternus, Claire Thoma*, Holly Wandschneider*, Nolan Wandschneider*, Zeb Wiederin, Aidan Wilson

*A Team designation: Student has earned A’s in all academic courses