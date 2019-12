9th Grade

Becky Bagenstos, Asher Beermann, Joe Bistline, Kaitlyn Brustkern*, Matt Carlson*, Amy Caughron*, Kilee Dengler, Magdaline Erdahl, Aubrey Gates*, Taylor Hedeman, Toby Hopkins*, Amarieon Johnson, Ella Johnson, Kate Jolley, Trinity Kies, Kaleb Klein, Sam Klein*, Ty Lorenzen*, Conner Prestemon*, Zak Reed*, Kerrigan Satterlee, Erin Sauer, Victoria Sherrer, Brady Spence*, Chase Taylor*, Miya Uchiyama-Hansen*, Devin Vaughn,

10th Grade

Joshua Bechthold, Morgan Boleyn, Abigail Bonner, Elizabeth Borton, Grant Brehm, Jack Carlson, Isabella, Conrad, Kaylyn Davis, Mary Deaton*, Alex Dulin, Haven Ellsworth*, Alexis Folkerts*, TJ Freeland*, Jocelyn Gates*, Nate Gibson, Gabe Hanson, Asia Hemmer, Sadie Hennings*, Elle Hookham*, Emma Jenkins*, Gabe Jesse*, Chloe Juhl*, Cora Klein*, Dacoda Marvets, Dominique Marvin*, Caleb McGuffey, Codey Merchant, Sarah Michael*, Michael Niebergall, Alexis Nosko, Daniel Petersen, Tristen Prouse*, Ellie Rathe*, Gracelynne Rathe*, Laura Rempe*, Christian Ryan, Josef Schmitz, Stone Schmitz*, Zian Seuser*, Jackson Slater, Haylee Sparks*, Carlie Spore*, Breez Stamatiades, Catarina Timm*, Alexa Weber*, Josie Werner*, Ninah Williams, Hunter Worthen*, Caitlyn Wylie*

11th Grade

Adam Ahrendsen, Ellie Behrens*, Dallas Blackburn, Ryan Bowers, Dolores Cicio, Kolten Crawford*, Emma Deaton, Reece DeVries, Allie Driscol*, Sterling Fisher, Tyson Fleshner*, Sunshine Gray*, Jordan Haas, Landon Haas, Grace Harrigan, Tristen Heth, Jacob Hill*, Grace Johnson, Jariayah, Johnson, Alex Johnston, Audrey Kline*, Abigail Liddle, Gavin Moore, Kylea Neuendorf*, Nicholas North, Daelyn Powell, Madelon Rathe*, Aleah Reisinger, Sarah Roberts*, Rylee Sash, Cade Shepard, Ella Smith*, Breanna Soard, Cybil Timm*, Belle Weber*, Breanna Weltzin*, Elliana Wilson, Sophia Winkelpleck

12th Grade

Bradyn Abe, Grace Asmussen, Hailey Bathen, Brystal Bergmeier, Brooke Boleyn, Madeline Bonner*, Jonathan Bronner*, Cole Brunner, CJ Brustkern*, Kaylin Brustkern, Jasmyn Bush, Emma Carlson*, Emma Corpman, Noah Damro*, Trevor Davis, Cheyenne Driscol*, Alana Eastman, Jadelyn Elliott, Madison Frush*, Altankhishig Gagaa*, Samantha Glenn, Rachel Hellman*, Jasmine Hickok*, Carlie Hoppe*, Leah Kaufman, Grace Keegan, Lake LeBahn, Carlie McNeal*, Jacob Murphy, Molly Niebergall*, Perangelo Nocentini, Tessa Pearson*, Rhett Peters, Kerstin Peterson, Henry Powers*, Kendall Putz*, Caleb Reel, Devin Reel*, Dorian Robbins, Lucian Rockhold, Riley Rosauer*, Aubrey Schmidt*, Emma Shirk*, Brandon Stech, Natalie Tecklenburg*, Veronica Thompson*, Lauren Wagner*, Lexi Wagner*, Piper Wiedenhoff*, Parker Wilson

*A Team designation: Student has earned A’s in all academic courses