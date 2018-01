January 22, 2018 at Hudson

220: Cameron Fulcher (H) over (U), Forfeit

285: Dawson Ellingson (H) over Matt Millard (U), Fall 0:16

106: Lincoln Mehlert (U) over (H), Forfeit

113: Kolten Crawford (U) over Donovan Arraudt (H), Fall 1:40

120: Double forfeit

126: Jack Thomsen (U) over Trey Jochumsen (H), Fall 1:00

132: Lake LeBahn (U) over, Ethan Vogt (H), Fall 1:52

138: Adam Ahrendsen (U) over Tristan Gilles (H), Fall 3:08

145: Gavin Miller (U) over Austin Owens (H), Fall 0:31

152: Izik Rodriguez (H) over John Millard (U), TF 16-0 3:50

160: Kaleb Roach (U) over Ethan Fulcher (H), Fall 1:42

170: Payton Pelke (U) over Ivan Wilson (H), Fall 0:42

182: Lane Albertsen (U) over Conner Staker (H), Fall 0:55

195: Wes Geisler (H) over Rashawn Williams (U), Fall 3:27