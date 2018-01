Union 71, AGWSR 9

January 18, 2018 at Ackley

285: Matt Millard (U) over (A), Forfeit

106: Kolten Crawford (U) over Ali Gerbracht (A), Fall 1:27

113: Trey Lashbrook (A) over Payton Hellman (U), 4-2

120: Jack Thomsen (U) over Zach Johnson (A), Fall 1:05

126: Keaton Penning (A) over (U), Forfeit

132: Jacob Hill (U) over (A), Forfeit

138: Adam Ahrendsen (U) over Jaden Johnson (A), Fall 2:49

145: Gavin Miller (U) over Brody Roder (A), Fall 4:00

152: John Millard (U) over Vinny Guevara (A), 18-2

160: Kaleb Roach (U) over Dayton Haley (A), Fall 0:35

170: Payton Pelke (U) over Jacob Haley (A), Fall 2:26

182: Hunter Klima (U) over (A), Forfeit

195: Lane Albertsen (U) over (A), Forfeit

220: Rashawn Williams (U) over (A), Forfeit

Union 59, Sumner-Fredericksburg 18

January 18, 2018 at Ackley

220: Rashawn Williams (U) over Carter Paulus (SF), Dec 1-0

285: Matt Millard (U) over (SF), Forfeit

106: Kolten Crawford (U) over Brady Wilkinson (SF), Fall 2:25

113: Lincoln Mehlert (U) over (SF), Forfeit

120: Payton Hellman (U) over Kael Glenn (SF), 20-5

126: Jack Thomsen (U) over Owen Kime (SF), Fall 1:44

132: Jacob Hill (U) over Colten Dralle (SF), Fall 2:21

138: Adam Ahrendsen (U) over Dylan Rochford (SF), Fall 0:20

145: Gavin Miller (U) over brett meyer (SF), Dec 9-4

152: ethan wood (SF) over John Millard (U), Fall 0:57

160: Kaleb Roach (U) over Treyten Steffen (SF), Fall 3:34

170: Payton Pelke (U) over Collyn Chipera (SF), Fall 2:55

182: weiland steffen (SF) over Lane Albertsen (U), Fall 3:45

195: Brock Meyer (SF) over (U), Forfeit