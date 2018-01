Union 46, Washington 30

January 20, 2018 at Le Grand

182: Lane Albertsen (U) over Collin Murphy (W), 5-2

195: Tanner Murphy (W) over (U), Forfeit

220: Rashawn Williams (U) over Tristan Allender (W), Fall 3:22

285: Mitchell Huisenga (W) over (U), Forfeit

106: Kolten Crawford (U) over Matt Collett (W), Fall 0:55

113: Payton Hellman (U) over Brennan Murphy (W), Fall 1:58

120: Jack Thomsen (U) over Walker Ikerd (W), 19-6

126: Lake LeBahn (U) over Joey Labelle (W), Fall 0:40

132: Ayden Frazier (W) over (U), Forfeit

138: Adam Ahrendsen (U) over Garrett Ikerd (W), 9-8

145: Gavin Miller (U) over Cade Pohren (W), Fall 1:24

152: David Hora (W) over John Millard (U), Fall 0:59

160: Kaleb Roach (U) over Kiowa Keith (W), Fall 0:59

170: Tristin Westphal-Edwards (W) over Payton Pelke (U), Fall 2:33

Union 47, Benton Community 24

January 20, 2018 at Le Grand

152: Christian Atkinson (BC) over John Millard (U), Fall 1:57

160: Brody Scheer (BC) over Kaleb Roach (U), Fall 5:02

170: Double Forfeit

182: Payton Pelke (U) over (BC) (For.)

195: Lane Albertsen (U) over Zacharia Crawford (BC), Fall 2:56

220: Bryce Timmerman (BC) over Rashawn Williams (U), 5-1

285: Dylan Niebes (BC) over (U), Forfeit

106: Lincoln Mehlert (U) over (BC), Forfeit

113: Kolten Crawford (U) over Jackson Bruns (BC), Fall 1:07

120: Payton Hellman (U) over (BC), Forfeit

126: Jack Thomsen (U) over Wyatt Bieschke (BC), 19-3

132: Austin Roos (BC) over Lake LeBahn (U) (Dec 7-6)

138: Adam Ahrendsen (U) over Spencer Milling (BC), Fall 2:34

145: Gavin Miller (U) over Tyler Miller (BC), Fall 3:07

South Tama County 42, Union 25

January 20, 2018 at Le Grand

160: Isaac Judge (STC) over Kaleb Roach (U), Fall 1:35

170: Josh Theisson (STC) over Payton Pelke (U), 5-2

182: Dalton Rosenberg (STC) over Lane Albertsen (U), Fall 1:16

195: Rashawn Williams (U) over Cael Kellogg (STC), 5-3

220: Double Forfeit

285: Mario Moncada (STC) over Matt Millard (U), Fall 0:17

106: Kolten Crawford (U) over Brody Chyma (STC), Fall 1:15

113: Lincoln Mehlert (U) over (STC), Forfeit

120: Payton Hellman (U) over Brady Knode (STC), 10-0

126: Jack Thomsen (U) over Brayden Smith (STC), Fall 3:40

132: Brady Fritz (STC) over Lake LeBahn (U), Fall 1:51

138: Tanner Probasco (STC) over Adam Ahrendsen (U), 6-1

145: Colton Vest (STC) over Gavin Miller (U) (Fall 1:35)

152: Pedro Rodriguez (STC) over John Millard (U), Fall 2:22