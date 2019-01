Hawkeye Community College

Named to the Dean’s List for the Fall 2018 semester:

Brandon: Courtney Roster, Nicole Venneman

Buckingham: Olivia Sebetka

Dysart: Nicole Barker, Erica Butterfield, Billie Van Egmond

Garrison: Nicolas Vogeler

Gilbertville: Nicholas Macmahon, Kyle Bovy, Kyle Zahn

La Porte City: Katelynn Adams, Chelsea Beahr, Brandt Becker, Rayna Breitbach, Jordan Daniels, Taryn Davis, Isabel Dedrick, Maggie Driscol, William Fratzke, Daniel Jenkins, Ethan Kayser, Autumn Kies, Andee Mentel, Wesley Powell, Carly Sparks

Wartburg College

Fall Semester 2018 Dean’s List:

Dysart: Trevor Krug, Weston Krug

La Porte City: Kassie Hennings, Amber Rottinghaus

Iowa State University

Fall 2018 Iowa State University graduates include:

Ankeny: Marc Stayner, BS-Industrial Technology, Cum Laude

Dysart: Kristen Lowe, BS-Agriculture and Society and Public Relations, Summa Cum Laude