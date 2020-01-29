Iowa State University
2019 Fall Term Dean’s List:
Buckingham: Will Reiter, Zane Seuser, Zeke Seuser
Dysart: Megan Carty, Tori Hadachek, Jadin Hennings, Nicole Lowe, Cole Moody, Taylor Short, Anna Smith, Carter Spore, Hallie Spore
Gilbertville: Kayla Reiter
La Porte City: Ryan Connolly, Hannah Gates, Mitchell Hanson, Daniel Johanningmeier, Elizabeth Klein, Caleb Larison, Ben Rempe, Bradyn Rempe, Wyatt Samuelson, Payton Sash, Hunter Stwalley, Samantha Jo Wordehoff
Allen College
2019 December Graduates:
La Porte City: Heather Weidman, BS Nursing; Haley Dietrick, MS Occupational Therapy;