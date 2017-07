Area Graduates – Spring 2017

University of Iowa

La Porte City – Brady Petersen, BA-Health and Human Physiology; David Snook, PHD-Teaching and Learning

University of Northern Iowa

Dysart – Will Crees, BA-General Studies

La Porte City – Haley Dietrick, BA-Psychology; Grace Oppermman, BA-Accounting; Kylie Powell, BA-Communication

University of Wisconsin-Platteville

La Porte City – Emily Phillips, BA-Biology

Area Dean’s List Honorees – Spring 2017

University of Northern Iowa

Dysart – Courtney Cayton, Emily Cayton, Jace Hadachek, Jonathan Hellman, Savannah Jensen, Nicole Lowe, Abigail Ollendieck

La Porte City – Samantha Barz, Jessica Bohnstengel, Kortney Brustkern, Jacob Clark, Elias Hug, Emily Johanningmeier, Jess Larison, Grace Opperman, Max Thomsen, Trevor Weber, Morgan West

Western Illinois University

Dysart – Trev Hadachek

University of Dubuque

La Porte City – Mariah Scott