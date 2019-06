Hawkeye Community College 2019 Spring Semester Dean’s List:

Buckingham: Olivia Sebetka

Dysart: Nicole Barker, Mark Coverdale, Mason Kelling, Autumn Kies, Billie Van Egmond

Gilbertville: Kyle Bovy, Allie Ortner, Nicholas Macmahon, Kyle Zahn

La Porte City: Chelsea Beahr, Rayna Breitbach, Hailee Brown, Taryn Davis, Maggie Driscol, William Fratzke, Alyssa Frost, Amy Grimstad, Ethan Kayser, Andee Mentel, Wesley Powell, Treyton Slater, Carly Sparks, Carrie Taylor

University of Iowa

2019 Spring Semester Graduates:

La Porte City: Brian Dunkelberger, Rachel Bohnsack

2019 Spring Semester President’s List (4.0 GPA):

La Porte City: Emma Peters

2019 Spring 2019 Dean’s List (3.5 and higher GPA):

La Porte City: Wesley Hanson, Cade Rahlf

Upper Iowa University

2019 Honors and Awards Scholarship recipients:

Dysart: Meghan Klein, STEM Pros: Growing More STEM Professionals in the Heartland

La Porte City: Chelsea Scott, The William G. Wilcox Memorial Scholarship; Stephanie Sparks, Ruth Manuta Memorial Scholarship