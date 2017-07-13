UNION COMMUNITY SCHOOL DISTRICT
FISCAL YEAR 2017 WAGES
ALBERTSEN, DENISE, 13,759.16 ALBERTSEN, MARK, 96,750.00 ALLERS, BONNIE, 9,258.50 ALPERS, KOBY, 1,809.00 ALPERS, KURT, 59,055.74 ANTON, LISA, 2,701.69 APPLETON, SCOTT 26,292.70 ARHART, VANESSA, 51,941.71 ASCHENBRENNER, CAROL 658.00 ASCHENBRENNER, LISA, 2,679.00 ASMUSSEN, LISA, 49,758.92 ASWEGAN, JANE, 62,469.46 BAGENSTOS, JIM, 1,314.83 BARZ, JACQUELINE, 103.31 BARZ, LAUREN, 1,384.00 BARZ, MELANIE, 7,550.34 BATHEN-JUNGLING, DEBRA, 62,790.94BAUER, MIRANDA, 39,917.41 BECHTHOLD, ANGELA, 51,731.78 BECK, LOUIS, 78,500.25 BECKER, NATASHA, 2,800.38 BEERMANN, KYLE, 51,895.63 BEHRENS, CHRISTOPHER, 3,216.39 BEHRENS, RICHARD, 464.30 BENORDEN PALMER, ELISHA, 76.51 BISTLINE, MICHAEL, 58,751.69 BLAND, CINDY, 24,462.78 BOHNSTENGEL, JESSICA, 68.00 BORTON, JULIE, 10,828.75 BOSTIAN, DEAN, 53,250.82 BRANDT, TERESA, 1,829.00 BREITBACH, PAT, 43,575.46 BRODIGAN, DENISE, 14,432.16 BROWN, GERALD, 799.00 BROWN, SANDRA, 15,230.38 BRUCE, CINDY, 18,300.97 CALHOON, TERRI, 7,255.75 CALKINS, DELORES 7,041.97 CAMPBELL, MELVIN, 11,789.40 CARLSON, KORINA, 61,716.77 CARLSON, PATTI, 1,657.40 CARLSON, TODD, 3,654.00 CARTY, JULIE, 61,704.88 CAYTON, JAMES, 115,000.00 CAYTON, KRISTIN, 24,876.23 CLARK, RORY, 43,818.42 CRANSTON, MARY, 518.38 CRAWFORD, AMY, 22,076.82 CRAWFORD, KIRK, 1,585.00 DABNEY, DENNIS, 18,609.80 DARNALL POYNER, JOLEEN, 53,942.12DAVIS, JAMES, 1,977.66 DELAGARDELLE, DANIEL, 12,401.56 DELAGARDELLE, MARY, 49,035.57 DENGLER, RONALD, 21,932.51 DENNER, SCOTT, 54,693.86 DONLEA, TERRI, 54,980.45 DOUGLASS, DARYL, 1,584.13 DRISCOL, BRADY, 2,353.00 DRISCOL, LAURIE, 57,238.10 DRISCOL, MAGGIE, 63.44 DRISCOL, ROBERT, 9,350.00 DULIN, ERIN, 4,935.00 DUNKELBERGER, HOLLY, 62,056.80 DUNKELBERGER, JOSHUA, 38,708.58 DUNLAP, BETHANY, 3,572.00 DVORAK, ANDREA 13,863.16 DVORAK, BECKY, 12,494.73 ECKLUND, TERESA, 2,585.00 EDWARDS, EDITH, 890.39 EDWARDS, SAM, 1,610.00 EDWARDS, TYLER, 4,675.00 EHLERS, DEBRA, 7,861.30 EIKAMP, RITA, 2,162.00 ELLIOTT, VADA, 64,980.35 ENGEL, TAMMI 1,164.78 EWALD, GARY, 66,607.23 EWOLDT, WENDY, 1,969.28 FLESHNER, STACY, 14,886.63 FLESHNER, TRAVIS, 140,000.00 FLICKINGER, LORI, 16,736.49 FLORES, JULIE, 68,150.30 FOSS, LESA, 1,904.17 FOWLER, JOHN, 13,038.76 FRAMPTON, KATHY, 56.19 FREELAND, NANCY, 166.76 FRISBIE, HOLLY, 10,864.41 GARDNER, BRENDA, 24,740.90 GASCO, DANIELLE, 1,262.26 GASSMAN, ADAM, 57,113.19 GASSMAN, JENNIFER, 55,783.57 GATES, JENNIFER, 60,763.31 GETZ, EMILY, 27.63 GETZ, JOAN, 19,199.44 GIBSON, BEVERLY, 2,093.77 GINGRICH, CRAIG, 2,632.00 GLEASON, KENDA, 22,848.83 GLENN, CARA, 6,010.98 GLENN, KAYLEEN, 1,727.6GLOEDE, JADEE, 54,432.09 GOODWIN, JOHN, 54,249.54 GRAVEMAN, SHELBY, 1,500.00 GROSS, KATIE, 329.00 GROSSE, TRACIE, 59,928.90 GROTE, CAROL, 42,375.00 HADACHEK, JOSEPH, 4,675.00 HALUPNICK, MARJORIE, 46,828.03 HANNA, CHRISTINA, 22,861.33 HANNA, LYNN, 29.44 HANSEN, AUBRI, 18,238.70 HARTMAN, BROOKE, 329.00 HASS, JESSICA, 42,493.16 HECKROTH, KATHRYN, 16,094.36 HEFFELMEIER, KRISTI, 282.00 HEMSATH, BRYNNA, 658.00 HEMSATH, CRAIG, 46,673.98 HENKEL, CAROL, 17,873.04 HENNINGS, DREW, 5,390.00 HENNINGS, PEGGY, 19,730.30 HETH, JANICE, 54,838.43 HILD, ROXINE, 6,345.00 HILMER, CURTIS, 3,654.00 HILMER, SCOTT, 1,538.00 HIX, HANNAH, 95.13 HIX, HOPE, 75,972.40 HOCHSTETLER, SARAH, 9,511.98 HOFFMAN, ROBERT, 1,175.00 HOFFMAN-SCHULZ, COLLEEN, 9,026.46HOGAN, PATRICK, 61,579.91 HOLLINGSWORTH, ANNALEE, 1,958.88HOOK, EVELYN, 85.00 HOOKHAM, MARK, 57,192.50 HOULTON-OIEN, CHARITY, 188.00 HUBBARD, NANCY, 8,545.64 INTLEKOFER, AREN, 37,400.83 JACKSON, BRENDA, 43,033.83 JENSON, RIA, 39,317.56 JESSE, BARRY, 3,835.08 JESSE, BRIAN, 3,505.00 JESSE, RENEE, 56,981.38 JESSE, SARA, 2,334.53 JOHANNINGMEIER, MARCY, 11,926.26JOHANNSEN, SHANE, 25,686.35 JOHNSON, BRUCE, 3,366.50 JOHNSON, CHADD, 2,786.00 JOHNSON, JANE, 17,184.00 JOHNSON, RONALD, 12,304.04 JONES, CAROL, 850.04 JONES, JO, 35,285.05JUHL, PATRICIA, 54,584.60 KEEGAN, MICHELLE, 66,936.21 KELLER, JODI, 54,780.77 KELLER, MICHAEL, 193.94 KELLING-PIPPERT, JULI, 57.88 KING, KENT, 68,754.52 KLOCKNER, TERESE, 1,833.00 KNOOP, KELLI, 12,497.21 KRIZ, AMY 43,425.54 KRONSCHNABEL, CHARLES, 1,529.75KRUG, JANENE, 2,409.78 KRUG, KATHY, 53,415.00 KUHLERS, KYLE, 47,354.82 KUHN, TIFFANY 2,397.00 KVALE, TINA, 53,687.56 LANG, CORY, 50,892.31 LARISON, CHERYL, 65,424.57 LARSON, JEAN, 37,871.97 LAURES, THOMAS, 53,951.31 LEYEN, GARY, 634.29 LINDERER, ALYSSA, 19,530.23 LONG, KEVIN, 16,635.91 LONG, LOIS, 62,018.95 LORENZEN, JENNIE, 47,717.23 LUEPKE, WHITNEY, 37,781.59 LYNN, MICHELLE, 12,791.88 MAHOOD, MARC, 811.71 MATHIS, LISA, 20,176.28 MCFARLAND, CLIFFORD, 33,145.31 MCFARLAND, NANCY, 28,922.53 MEHLERT, BART, 2,275.00 MERCHANT, DAN, 2,059.25 MERRICK, MERI, 50.75 MICHAEL, KERRIE, 53,871.98 MIEHE, TARA, 11,337.31 MILLER, SARAH, 23,403.10 MITCHELL, TIMOTHY, 68,425.38 MONROE, SANDRA, 265.64 MOODY, COLE, 189.38 MOODY, LAURA, 17,525.66 MOODY, RYAN, 49,339.53 MORSE-BLANSHAN, DELORES, 68,328.66MOUTON, PATRICK, 1,345.00 MULLEN, NEIL, 85,444.93 NEWTON, FASHA, 15,120.70 NEWTON, SAMUEL, 5,974.50 NOTTGER, ANGELA, 529.63 OBROSK, GREG, 9,343.90 OLLENDIECK, MINDY, 22,944.29 OLSON, LORA, 13,714.16 OSMUNDSON, MAGDALENE, 1,457.25 OSMUNDSON, MARIA, 17,795.75 OTTEN, KAMI, 52,524.99 PALMER, BEVERLY, 5,317.28 PARKER, SHERRY, 59,519.31 PARKER, TODD, 95,885.00 PARSON, JUSTIN, 59,090.29 PAULHUS, AMY, 17,789.66 PAULHUS, ANTHONY, 5,966.62 PELKE, PAYTON, 764.88 PETERS, LYNNE, 53,450.79 PETERSEN, ANGELA, 42,275.43 PIPHO, LINDSAY, 1,384.00 POSPISIL, JARED, 53,709.74 POSPISIL, SARAH, 50,105.91 RAUB, JUDY, 2,628.42 RAUB, REX, 6,774.55 REEL, NATHAN, 3,100.92 REMPE, BRUCE, 111.47 RENAUD, TATE, 65.88 RENAUD, THERESA, 2,036.02 RICHARDS, ROCHELLE, 45,439.24 RIEKS, CRAIG, 58,598.99 ROBB, JEREMY, 1,730.00 ROBBINS, WHITNEY, 37,592.00 ROBERTS, DIANE, 31,231.36 ROHRBACH, LEAH, 11,744.41 ROLLAND, REBECCA, 4,935.00 ROTTINGHAUS, BRENDA, 24,582.32 ROTTINGHAUS, MARLEEN, 736.80 ROTTINGHAUS, ROYCE, 4,947.98 ROUTT, LAURIE, 61,421.63 ROWELL, JUANITA, 1,586.73 ROZEN, JAMES, 50,028.82 SALLEE, REBECCA, 13,065.63 SASH, MARY JO, 15,200.42 SATTERLEE-MULLIS, BETTY, 1,541.79SCHADLE, DANDEENA, 54,552.95 SCHARES, POLLY, 13,013.48 SCHMIDT, JULIE, 54,582.08 SCHMIDT, MICHAEL, 64,756.82 SCHMITZ, BECKY, 1,927.00 SCHMITZ, CAITLIN, 43,517.42 SCHMITZ, JOSEPH, 3,093.00 SCHUTTERLE, HARLAN, 34,681.47 SELLS, BRYON, 527.44 SEUSER, CHAD, 111.47 SIBENALLER, KATHERINE, 36,058.79 SLACK, WAYNE, 69,643.00SLATER, RYAN, 51,094.78 SLICK, GREGORY, 3,925.80 SMITH, DIANE, 12,753.95 SMITH, REBECCA, 18,448.83 SOBASKI, CALISTA, 94.00 SORENSEN, KARLA, 48,261.56 SPORE, HEIDI, 23,855.73 STAINBROOK, KATE, 46,611.74 STANFORD, MICHAEL, 11,888.84 STEFFEN, DONNA, 9,479.86 STENDA, JEREMY, 47.00 STEUK, SARA, 41,522.46 STEVENS, CYNTHIA, 1,504.00 STOAKES, CORINDY, 55,344.08 STRUBEL, WILLIAM, 33,777.76 STWALLEY, ELLEN, 14,511.68 STWALLEY, TABITHA 901.01 SWARTZENDRUBER, SUSAN, 4,474.44TECKLENBURG, JOSEPH, 764.59 TERNUS, LYNNE, 54,813.86 THOMSEN, JACKIE, 3,763.30 THOMSEN, KIMBERLY, 25,542.03 TIEDT, STACI, 2,281.13 TIMMER, AUSTIN, 2,700.66 TIMMER, MICHEL, 52,944.67 TRUNCK, TERRY, 4,414.75 TURNER, JULIE, 17,427.66 VANVELDHUIZEN, JILL, 49,915.44 WAGNER, ANNA, 5,856.11 WAGNER, DORIS, 584.59 WAGNER, STEVEN, 22,349.43 WALLESER, JOSEPH, 36,625.16 WALLIN, SUE, 16,037.52 WAMBOLD, DALE, 63,859.50 WANDSCHNEIDER, MELISSA, 16,773.51WANDSCHNEIDER, PATRICIA 26,072.92WARREN, VALERIE, 56,745.77 WAUTERS, LORI, 945.15 WEBER, DAVID, 17,296.53 WEBER, KATHLEEN, 846.00 WERNER, ANDREA, 376.00 WEST, LISA, 51,202.08 WIEBBECKE, CHERYL, 41,107.63 WIECK, ARLO, 37,928.81 WIEDENHOFF, CAREN, 21,340.70 WIGG, BRUCE, 69,239.59 WILLEMS, KATHLEEN, 52,028.21 WILLIAMS, HEATHER, 39,010.39 WILSON, DEBRA, 11,649.13 WINTER, LORI, 3,574.19 WINTER, MICHAEL, 4,627.75 WITTENBURG, ERIN, 51,303.10 WOLDAN, REBECCA, 6,504.25 ZEMPEL, HUNTER, 1,660.00 ZONDO, ELIZABETH, 48,811.47 ZUCK, BRIAN, 3,432.38 Employees: 307Total: 7,522,568.19