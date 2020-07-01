FISCAL YEAR 2019-2020 WAGE REPORT
AALDERKS, JILL, 58,500.00
ALBERTSEN, DENISE, 106.44
ALBERTSEN, MARK, 102,750.00
ALBRIGHT, RONDALYN, 997.50
ALLERS, BONNIE, 7,822.50
ALPERS, KURT, 64,880.11
ANDERA, BENJAMIN, 43,801.00
ANTON, LISA, 8,285.99
ANTON, MARY 20,465.78
APPLETON, SCOTT, 32,957.72
ARHART, VANESSA, 59,689.09
ARP, AMANDA, 56,333.00
ASCHENBRENNER, CAROL 1,102.50
ASMUSSEN, LISA, 55,830.01
ATHEY, DAWN, 795.88
BAHR, CELENA, 904.59
BARZ, JIM, 3,019.30
BARZ, MELANIE 12,207.32
BATHEN-JUNGLING, DEBRA, 70,014.86
BAYNESS, REBECCA, 125.81
BEAN, BENJAMIN, 7,398.06
BECHTHOLD, ANGELA, 60,123.34
BECK, LOUIS, 210.00
BEERMANN, KYLE, 59,362.01
BEHRENS, CHRISTOPHER, 4,025.99
BELTZ, WYATT, 2,337.12
BERGMEIER, CHAD, 48,964.00
BISTLINE, MICHAEL, 66,528.51
BLAND, CINDY, 21,738.00
BOHNSTENGEL, PATRICIA, 18,608.42
BORTON, JULIE, 16,271.06
BOSTIAN, DEAN, 60,235.00
BREITBACH, PAT, 51,641.00
BRODIGAN, DENISE, 25,708.82
BRONNER, JONATHAN, 2,000.40
BROWN, SANDRA, 19,330.07
BRUCE, CINDY, 23,005.15
CALHOON, TERRI, 10,452.24
CALKINS, DELORES, 7,835.17
CAMPBELL, MELVIN, 574.25
CARLSON, KORINA, 69,766.35
CARLSON, TODD, 3,904.00
CARTY, JULIE, 66,057.02
CAYTON, KRISTIN, 59,663.00
CIAVARELLI, DALTON, 41,101.00
CLAIR, MICHAEL, 13,298.31
CLARK, RORY, 49,810.76
CRAWFORD, AMY, 27,141.13
CRAWFORD, KODY, 2,409.63
CREES, CHRISTY, 7,437.50
DABNEY, DENNIS, 19,970.19
DABNEY, STACEY 16,432.27
DAMRO, NOAH, 2,272.92
DARNALL POYNER, JOLEEN, 61,324.76
DELAGARDELLE, MARY, 56,666.95
DENGLER, RONALD, 12,641.05
DENNER, SCOTT, 61,301.00
DIEMER, KATIE, 1,050.00
DONLEA, TERRI, 56,511.84
DRISCOL, BRADY, 9,488.62
DRISCOL, LAURIE, 64,316.98
DRISCOL, ROBERT, 9,850.00
DUCKER, LINDSAY, 23,787.54
DUNKELBERGER, HOLLY, 69,563.36
DUNKELBERGER, JOSHUA, 50,976.00
DVORAK, ANDREA, 17,873.75
DVORAK, BECKY, 16,575.15
ECKLUND, TERESA, 1,050.00
EHLERS, DEBRA, 28,508.93
EIKAMP, RITA, 2,782.50
ELLIOTT, VADA 3,937.50
ENGEL, TAMMI, 306.95
ESTLING, STEPHANIE, 42,477.00
EWOLDT, WENDY, 9,131.18
FELDT, GINA, 53,346.70
FLESHNER, STACY, 9,074.99
FLESHNER, TRAVIS, 148,000.00
FOSS, LESA, 5,053.10
FOWLER, JOHN, 14,721.22
FRISBIE, HOLLY, 15,797.80
GARBES, NEKODA, 2,519.00
GARDNER, BRENDA, 31,605.24
GARDNER, BROOKE, 7,818.42
GASSMAN, ADAM, 3,500.00
GASSMAN, JENNIFER, 63,673.12
GATES, JENNIFER, 61,712.01
GETZ, JOAN, 22,094.44
GIBSON, BEVERLY, 741.62
GINGRICH, CRAIG, 6,930.00
GLEASON, KENDA, 27,176.26
GLENN, CARA, 19,397.94
GLENN, KAYLEEN, 1,798.00
GOODWIN, JOHN, 4,006.80
GRAVEMAN, SHELBY, 2,100.00
GROSSE, TRACIE 64,665.18
GROTE, CAROL, 47,325.00
HALUPNICK, JANICE, 997.50
HANNA, CHRISTINA 32,871.94
HARMSEN, BRANDI, 13,706.15
HARTING, DANIEL, 23,291.71
DABNEY, DENNIS, 19,970.19
DABNEY, STACEY 16,432.27
DAMRO, NOAH, 2,272.92
DARNALL POYNER, JOLEEN, 61,324.76
DELAGARDELLE, MARY, 56,666.95
DENGLER, RONALD, 12,641.05
DENNER, SCOTT, 61,301.00
DIEMER, KATIE, 1,050.00
DONLEA, TERRI, 56,511.84
DRISCOL, BRADY, 9,488.62
DRISCOL, LAURIE, 64,316.98
DRISCOL, ROBERT, 9,850.00
DUCKER, LINDSAY, 23,787.54
DUNKELBERGER, HOLLY, 69,563.36
DUNKELBERGER, JOSHUA, 50,976.00
DVORAK, ANDREA, 17,873.75
DVORAK, BECKY, 16,575.15
ECKLUND, TERESA, 1,050.00
EHLERS, DEBRA, 28,508.93
EIKAMP, RITA, 2,782.50
ELLIOTT, VADA 3,937.50
ENGEL, TAMMI, 306.95
ESTLING, STEPHANIE, 42,477.00
EWOLDT, WENDY, 9,131.18
FELDT, GINA, 53,346.70
FLESHNER, STACY, 9,074.99
FLESHNER, TRAVIS, 148,000.00
FOSS, LESA, 5,053.10
FOWLER, JOHN, 14,721.22
FRISBIE, HOLLY, 15,797.80
GARBES, NEKODA, 2,519.00
GARDNER, BRENDA, 31,605.24
GARDNER, BROOKE, 7,818.42
GASSMAN, ADAM, 3,500.00
GASSMAN, JENNIFER, 63,673.12
GATES, JENNIFER, 61,712.01
GETZ, JOAN, 22,094.44
GIBSON, BEVERLY, 741.62
GINGRICH, CRAIG, 6,930.00
GLEASON, KENDA, 27,176.26
GLENN, CARA, 19,397.94
GLENN, KAYLEEN, 1,798.00
GOODWIN, JOHN, 4,006.80
GRAVEMAN, SHELBY, 2,100.00
GROSSE, TRACIE 64,665.18
GROTE, CAROL, 47,325.00
HALUPNICK, JANICE, 997.50
HANNA, CHRISTINA 32,871.94
HARMSEN, BRANDI, 13,706.15
HARTING, DANIEL, 23,291.71
HARTKEMEYER, MIRANDA, 46,422.00
HECKROTH, KATHRYN, 19,346.57
HEMSATH, CRAIG, 54,293.50
HENKEL, CAROL 21,419.25
HENNINGS, PEGGY, 24,882.86
HENSING, DANIEL, 4,925.00
HENSON, WILLIAM 6,546.00
HETH, JANICE 62,355.19
HILD, ROXINE, 15,847.02
HIX, HOPE, 79,392.20
HOFFMAN-SCHULZ,COLLEEN,2,520.00
HOGAN, PATRICK, 68,912.66
HOOKHAM, MARK, 67,893.52
HORA, JUDY 15,788.34
HOULTON-OIEN, CHARITY 420.00
HUBBARD, NANCY, 7,350.00
JENSON, RIA, 46,838.50
JESSE, BARRY, 3,065.00
JESSE, BRIAN 4,925.00
JESSE, ERIC, 1,298.00
JESSE, RENEE, 64,200.52
JOHANNINGMEIER, MARCY, 18,237.01
JOHNSON, BRUCE, 2,572.82
JOHNSON, CHADD 3,709.00
JOHNSON, JANET 16,517.77
JONES, CAROL, 224.08
JUHL, PATRICIA, 59,601.20
JUNGE, DANA, 52,048.00
KAMP, DELYNN, 183.52
KEEGAN, MICHELLE, 75,573.25
KELLER, JODI, 59,591.51
KESTEN, LISA, 1,416.60
KESTEN, THOMAS, 52.50
KILER, ALEX 1,888.06
KING, KENT, 5,337.16
KNOOP, KELLI, 17,116.72
KOTOUC, SHEILA, 3,066.42
KRAFKA, AMY, 13,925.58
KRIZ, AMY, 52,576.89
KRIZ, KYLE, 3,242.00
KRUG, KATHY, 58,815.00
KVALE, TINA, 67,345.19
LANDERS, BRYLEE, 42,970.00
LARISON, CHERYL, 70,977.87
LARSON, JEAN, 35,295.33
LEYEN, GARY, 7,949.61
LEYTEM, ALISON, 49,608.00
LINDERER, ALYSSA, 39,620.49
LOFTUS, LOGAN, 45,625.72
LORENZEN, JENNIE, 55,930.50
LYNN, MICHELLE, 8,518.19
MAHOOD, MARC, 1,071.66
MATHIS, LISA, 23,954.16
MCFARLAND, NANCY, 387.76
MEHLERT, BART, 4,925.00
METCALF, MORGAN, 10,766.15
MICHAEL, KERRIE, 61,280.00
MIEHE, TARA, 15,533.88
MILLER, SARAH, 29,940.87
MITCHELL, TIMOTHY, 79,001.36
MONROE, SANDRA, 354.46
MOODY, LAURA, 20,133.24
MOODY, RYAN, 57,366.67
MORRIS, SCOT, 932.00
MORSE-BLANSHAN, DELORES, 73,561.37
MOUTON, PATRICK, 1,880.00
MUMM, DEBORAH, 1,575.00
NADING, AMY, 39,575.00
NEITZKE, ALLIE, 45,083.00
NENNIG, JOHN, 569.63
NEUMAN, DANA, 46,570.96
O’BRIEN, TIMOTHY, 3,465.00
OBROSK, GREG, 26,220.98
OLINE, SUSAN, 4,642.04
OLLENDIECK, MINDY, 28,652.57
OLLENDIECK, STEPHANIE, 262.50
OLSON, LORA, 17,692.53
OSMUNDSON, MARIA, 21,504.86
OTT, HOLLY, 5,056.45
OTTEN, KAMI, 60,013.35
PALMER, BEVERLY, 4,882.50
PARKER, PEYTON, 1,298.00
PARKER, SHERRY, 66,999.19
PARKER, TODD, 101,885.00
PARSON, JUSTIN, 70,958.01
PATEL, ANJALI, 39,575.00
PAULHUS, AMY, 21,263.73
PAULHUS, ANTHONY, 3,825.61
PENNELL, KIMBERLY, 22,006.38
PERRY, VERONICA, 178.76
PETERS, LYNNE, 61,034.51
PETERSEN, ANGELA, 52,016.00
PETERSEN, DYLAN, 1,720.00
PIPHO, LINDSAY, 1,841.00
POSPISIL, JARED, 63,435.68
POSPISIL, SARAH 54,603.50
POWELL, DARIAN, 1,785.00
RAUB, JUDY, 4,662.64
RAUB, VALERIE, 653.91
REEL, NATHAN, 1,795.00
REITER, COLE, 1,892.00
RENAUD, TATE, 365.67
RENAUD, THERESA, 3,867.67
RIGDON, BRYCE , 735.00
RIGGINS, CHERI, 67.71
ROBB, JEREMY, 2,093.00
ROBBINS, WHITNEY, 45,680.00
ROBERTS, DIANE, 36,111.00
ROHRBACH, LEAH, 15,022.01
ROLLAND, REBECCA, 3,606.23
ROTTINGHAUS, BRENDA, 23,189.45
ROTTINGHAUS, MARLEEN, 88.90
ROTTINGHAUS, ROYCE, 113.75
ROUTT, LAURIE, 69,202.03
ROWELL, JUANITA, 3,089.11
SACQUITNE, ADAM, 61,368.04
SATTERLEE-MULLIS, BETTY, 708.13
SCHADLE, DANDEENA, 66,542.53
SCHARES, POLLY, 15,840.26
SCHEETZ, NIKKI, 23,754.91
SCHMIDT, JULIE, 64,850.20
SCHMIDT, MICHAEL, 71,948.52
SCHMITZ, BECKY, 45,287.76
SCHMITZ, CAITLIN, 47,699.14
SCHMITZ, JOSEPH, 3,343.00
SCHMUECKER, MICHAEL, 39,270.03
SCHUTTERLE, HARLAN, 42,986.90
SELKEN, DENISE, 154.70
SEVERTSGAARD, TYLER, 2,452.49
SIDES, LEIGH, 1,636.20
SLACK, ADRIANNE, 57,920.00
SLACK, WAYNE, 76,643.00
SLATER, RYAN, 59,726.40
SLICK, GREGORY, 2,178.49
SMELTZER, DENNIS, 787.50
SMITH, REBECCA, 21,596.67
SMITH, REED, 525.00
SORENSEN, KARLA, 54,826.84
SPORE, HEIDI, 47,002.00
SPRAGG, HALEY, 43,800.50
SPRATT, SYDNEY, 31.45
STALEY HOPPENWORTH, ADRIANNE, 43,722.76
STEUK, SARA, 48,082.76
STOAKES, CORINDY, 63,173.00
STOAKES, DAWN, 57,954.49
STOCK, JESSICA, 5,352.97
STRUBEL, WILLIAM, 26,366.37
STWALLEY, TABITHA, 6,430.28
TECKLENBURG, JOSEPH, 698.12
TERNUS, LYNNE, 60,253.34
THOMSEN, KIMBERLY, 31,367.84
TIMMER, AUSTIN, 391.36
TIMMER, MICHEL, 65,038.66
TOENGES, JASON, 103,500.00
TRUNCK, TERRY, 3,602.38
TURNER, JULIE, 19,744.29
VOPELAK, DEREK, 13,422.87
WAGNER, REBECCA, 15,451.87
WAGNER, STEVEN, 46,637.44
WALKER, RANDI, 2,524.00
WALLIN, SUE, 19,538.86
WANDSCHNEIDER, MELISSA, 19,658.44
WANDSCHNEIDER, PATRICIA, 9,975.51
WARREN, VALERIE, 65,682.85
WEBER, BAILEY, 20,097.66
WEBER, DAVID, 16,258.62
WEBER, LAURA, 40,300.50
WIECK, ARLO, 43,387.49
WIEDENHOFF, CAREN, 27,447.81
WIGG, BRUCE, 8,195.00
WILLEMS, KATHLEEN, 56,660.68
WILSON, DEBRA, 17,143.72
WILSON, DONNA, 11,772.96
WILSON, JAMIE, 31,079.38
WITTENBURG, ERIN, 60,672.68
WOLDAN, REBECCA, 4,672.50
WURZER, CHRISTY, 41,385.62
YOUNGBLUT, HAROLD, 3,343.00
ZAK, WILLIAM, 62,163.00
ZEMPEL, HUNTER, 2,210.00
ZONDO, ELIZABETH, 58,345.01
Employees: 284
Grand Total: 7,841,014.86
Union Community Schools – FY 2019-2020 Wage Report
FISCAL YEAR 2019-2020 WAGE REPORT