UNION COMMUNITY SCHOOL DISTRICT
2018-2019 WAGE REPORT
ALBERTSEN, DENISE 7,036.15
ALBERTSEN, MARK 98,050.00
ALBRIGHT, RONDALYN 1,312.50
ALLERS, BONNIE 8,389.65
ALPERS, KURT 61,970.99
APPLETON, SCOTT 28,197.37
ARHART, VANESSA 52,646.09
ARP, AMANDA 50,200.00
ASCHENBRENNER, CAROL 525.00
ASMUSSEN, LISA 49,032.87
BARZ, JACQUELINE 90.00
BARZ, JIM 2,149.14
BARZ, MELANIE 11,607.16
BATHEN-JUNGLING, DEBRA 64,091.86
BEAN, BENJAMIN 1,760.00
BECHTHOLD, ANGELA 52,435.34
BECK, LOUIS 80,855.30
BEERMANN, KYLE 53,676.51
BEHRENS, CHRISTOPHER 4,818.17
BELTZ, WYATT 2,257.50
BERGMEIER, CHAD 42,192.00
BISTLINE, MICHAEL 60,503.01
BLAND, CINDY 23,626.83
BLOHM, LACEY 83.74
BORTON, JULIE 11,946.57
BOSTIAN, DEAN 55,581.00
BREITBACH, PAT 45,455.50
BRODIGAN, DENISE 28,450.84
BRONNER, JONATHAN 2,332.29
BROWN, SANDRA 15,824.24
BRUCE, CINDY 18,136.86
CALHOON, TERRI 7,984.49
CALKINS, DELORES 7,217.68
CAMPBELL, MELVIN 6,173.11
CARLSON, KORINA 63,483.35
CARLSON, TODD 3,854.00
CARTY, JULIE 59,415.52
CAYTON, JAMES 116,300.00
CAYTON, KRISTIN 53,872.50
CLAIR, MICHAEL 4,250.14
CLARK, RORY 41,008.21
CRAWFORD, AMY 21,106.64
CRAWFORD, KODY 543.66
CREES, CHRISTY 63,379.53
DABNEY, DENNIS 20,028.08
DABNEY, STACEY 2,288.64
DAMRO, NOAH 657.74
DARNALL POYNER, JOLEEN 55,257.76
DELAGARDELLE, MARY 50,523.84
DENGLER, RONALD 11,387.21
DENNER, SCOTT 54,858.00
DONLEA, TERRI 48,926.34
DRISCOL, BRADY 4,150.36
DRISCOL, LAURIE 57,125.18
DRISCOL, ROBERT 9,750.00
DUCKER, LINDSAY 840.00
DUNKELBERGER, HOLLY 63,117.86
DUNKELBERGER, JOSHUA 44,210.00
DVORAK, ANDREA 13,424.93
DVORAK, BECKY 13,252.76
ECKLUND, TERESA 1,522.50
EHLERS, DEBRA 20,330.73
EIKAMP, RITA 2,257.50
ELLIOTT, VADA 6,313.97
EWOLDT, WENDY 14,485.77
FLESHNER, STACY 15,858.97
FLESHNER, TRAVIS 141,100.00
FLESHNER, TYSON 136.16
FOSS, LESA 3,180.00
FOWLER, JOHN 4,113.45
FRISBIE, HOLLY 11,416.83
GARBES, NEKODA 2,290.00
GARDNER, BRENDA 26,322.30
GASSMAN, ADAM 58,886.18
GASSMAN, JENNIFER 57,301.98
GATES, JENNIFER 55,579.01
GETZ, JOAN 18,531.11
GINGRICH, CRAIG 5,092.50
GLEASON, KENDA 22,221.46
GLENN, CARA 12,523.82
GLENN, KAYLEEN 1,634.00
GLOEDE, JADEE 57,846.01
GOODWIN, JOHN 53,428.57
GRAVEMAN, SHELBY 1,500.00
GROSSE, TRACIE 57,829.68
GROTE, CAROL 43,625.00
HALUPNICK, JANICE 630.00
HANNA, CHRISTINA 26,982.26
HARTING, DANIEL 22,271.53
HARTKEMEYER, MIRANDA 34,810.11
HECKROTH, KATHRYN 16,229.36
HEMSATH, BRYNNA 105.00
HEMSATH, CRAIG 47,950.50
HENKEL, CAROL 18,047.03
HENNINGS, DREW 1,050.50
HENNINGS, PEGGY 21,602.38
HENSING, DANIEL 4,875.00
HENSON, WILLIAM 1,760.00
HETH, JANICE 56,064.69
HIX, HOPE 73,029.20
HOFFMAN-SCHULZ, COLLEEN 4,704.38
HOGAN, PATRICK 63,920.58
HOOKHAM, MARK 61,125.52
HORA, JUDY 10,348.72
HOULTON-OIEN, CHARITY 840.00
HUBBARD, NANCY 11,967.00
JENSON, RIA 40,653.00
JESSE, BARRY 2,786.00
JESSE, BRIAN 4,875.00
JESSE, ERIC 1,298.00
JESSE, RENEE 58,180.02
JOHANNINGMEIER, EMILY 2,572.50
JOHANNINGMEIER, MARCY 12,376.84
JOHNSON, BRUCE 150.00
JOHNSON, JANET 17,014.57
JOLLEY, MARILYN 1,005.46
JONES, CAROL 335.92
JUHL, PATRICIA 54,933.92
JUNGE, DANA 45,295.48
KEARNEY, RYAN 43,267.00
KEEGAN, MICHELLE 69,597.75
KELLER, JODI 54,648.51
KESTEN, LISA 41,887.00
KESTEN, THOMAS 4,882.50
KILER, ALEX 907.68
KING, KENT 68,861.31
KNOOP, KELLI 12,704.20
KRAFKA, AMY 5,408.93
KRIZ, AMY 46,360.32
KRIZ, KYLE 2,947.00
KRUG, KATHY 55,115.00
KVALE, TINA 59,109.95
LANG, CORY 41,730.17
LARISON, CHERYL 65,344.87
LARSON, JEAN 34,192.98
LAUGHRIDGE, WENDY 48.62
LEYEN, GARY 8,722.24
LEYTEM, ALISON 43,078.00
LINDERER, ALYSSA 35,927.20
LOFTUS, LOGAN 40,658.00
LONG, KEVIN 8,472.15
LONG, LOIS 735.00
LORENZEN, COREY 1,564.00
LORENZEN, JENNIE 50,821.00
LUND, KAREN 898.35
LYNN, MICHELLE 13,299.08
MAHOOD, MARC 740.43
MATHIS, LISA 20,143.94
MEHLERT, BART 4,875.00
MICHAEL, KERRIE 52,098.60
MIEHE, TARA 12,336.44
MILLER, SARAH 23,709.69
MITCHELL, TIMOTHY 71,165.86
MONROE, SANDRA 709.34
MOODY, LAURA 16,802.89
MOODY, RYAN 52,397.17
MORSE-BLANSHAN, DELORES 66,533.37
MUMM, DEBORAH 3,360.00
NEITZKE, ALLIE 38,950.00
NENNIG, JOHN 840.00
NEUMAN, DANA 46,665.00
OBROSK, GREG 12,119.31
OLLENDIECK, MINDY 22,392.12
OLLENDIECK, STEPHANIE 210.00
OLSON, LORA 14,128.61
OSMUNDSON, MARIA 16,984.21
OTTEN, KAMI 53,722.85
PALMER, BEVERLY 7,955.93
PARKER, PEYTON 1,298.00
PARKER, SHERRY 60,518.84
PARKER, TODD 97,185.00
PARSON, JUSTIN 62,425.01
PAULHUS, AMY 18,215.75
PAULHUS, ANTHONY 6,350.63
PENNELL, KIMBERLY 16,551.34
PETERS, LYNNE 54,639.01
PETERSEN, ANGELA 42,568.00
PETERSEN, DYLAN 1,564.00
PIPHO, LINDSAY 676.04
POSPISIL, JARED 55,406.14
POSPISIL, SARAH 48,262.50
RAUB, JUDY 6,155.08
RAUB, REX 6,391.32
REEDY-KLIMA, TIFFANY 5,561.00
REEL, NATHAN 1,632.00
REITER, COLE 1,720.00
RENAUD, TATE 204.43
RENAUD, THERESA 743.85
RIGGINS, CHERI 245.02
ROBB, JEREMY 1,903.00
ROBBINS, WHITNEY 39,337.00
ROBERTS, DIANE 30,721.72
ROHRBACH, LEAH 12,025.39
ROLLAND, REBECCA 8,051.51
ROTTINGHAUS, BRENDA 22,740.76
ROTTINGHAUS, MARLEEN 1,549.10
ROTTINGHAUS, ROYCE 212.78
ROUTT, LAURIE 63,019.03
ROWELL, JUANITA 2,729.63
SALLEE, REBECCA 12,485.00
SATTERLEE-MULLIS, BETTY 3,863.05
SCHADLE, DANDEENA 60,357.03
SCHARES, POLLY 12,634.10
SCHEETZ, NIKKI 18,867.95
SCHEETZ, RILEY 887.00
SCHMIDT, JULIE, 57,883.52
SCHMIDT, MICHAEL 65,313.02
SCHMITZ, BECKY 36,994.50
SCHMITZ, CAITLIN 41,245.00
SCHMITZ, JOSEPH 3,293.00
SCHMUECKER, MICHAEL 28,079.65
SCHUTTERLE, HARLAN 37,013.99
SEVERTSGAARD, TYLER 928.45
SLACK, ADRIANNE 55,480.62
SLACK, WAYNE 70,943.00
SLATER, RYAN 53,047.84
SLICK, GREGORY 5,219.75
SMITH, REBECCA 18,870.39
SORENSEN, KARLA 48,648.84
SPORE, HEIDI 41,100.00
SPRAGG, HALEY 37,120.05
STALEY HOPPENWORTH, ADRIANNE, 36,837.00
STEUK, SARA 44,408.00
STEVENS, MICHAEL 472.50
STOAKES, CORINDY 53,526.36
STOAKES, DAWN 52,549.48
STRUBEL, WILLIAM 25,898.70
STWALLEY, ELLEN 15,137.35
TECKLENBURG, JOSEPH 789.77
TERNUS, LYNNE 56,705.34
THOMSEN, KIMBERLY 25,975.66
TIMMER, AUSTIN 466.16
TIMMER, MICHEL 61,541.53
TRUNCK, TERRY 3,741.09
TURNER, JULIE 16,279.82
VOPELAK, DEREK 9,826.97
WAGNER, STEVEN 46,401.83
WALLIN, SUE 16,116.10
WALTERS, KEVIN 36,837.00
WAMBOLD, DALE 63,965.51
WANDSCHNEIDER, MELISSA 16,346.32
WANDSCHNEIDER, PATRICIA 5,565.00
WARREN, VALERIE 59,231.85
WEBB, CHRIS 84.68
WEBER, BAILEY 15,373.05
WEBER, DAVID 16,362.78
WEBER, KYLE 157.50
WIECK, ARLO 38,865.89
WIEDENHOFF, CAREN 21,991.61
WIGG, BRUCE 20,718.92
WILLEMS, KATHLEEN 50,527.68
WILSON, DEBRA 12,379.52
WILSON, DONNA 10,497.63
WILSON, JAMIE 25,933.75
WITTENBURG, ERIN 54,454.68
WOLDAN, REBECCA 2,310.00
YOUNGBLUT, HAROLD 3,293.00
ZAK, WILLIAM 55,820.00
ZEMPEL, HUNTER 2,009.00
ZONDO, ELIZABETH 52,152.01
Grand Total: 7,072,712.81
Union Schools – 2018-2019 Wage Report
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