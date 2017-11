November 28, 2017 at La Porte City

220: Rashwan Williams (U) over Caden Keck (D) (Fall)

285: Daniel Schwartzhoff (D) over Matt Millard (U) (Fall)

106: Kolten Crawford (U) over (D) (For.)

113: Kyzer Engen (D) over Payton Hellman (U) (Dec 10-4)

120: Lake LeBahn (U) over Mason Olsgard (D) (MD 12-0)

126: Jack Thomsen (U) over Corban Rowley (D) (TF 17-1)

132: Jackson Rolfs (D) over (U) (For.)

138: Dawson Headington (D) over (U) (For.)

145: Adam Ahrendsen (U) over Blake Courtney (D) (Dec 2-0)

152: Elijah Mitchell (D) over John Millard (U) (MD 9-1)

160: Payton Pelke (U) over Tom Knoke (D) (Fall)

170: Nathan Tappe (D) over (U) (For.)

182: Andy Murphy (D) over Hunter Klima (U) (Fall)

195: Lane Albertsen (U) over Andy Lillegraven (D) (Fall)