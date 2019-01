January 8, 2019 at Union Middle School

220: Lane Albertsen (U) over Landon Moorman (NHTV), Fall 2:39

285: Carter Reicks (NHTV) over Matt Millard (U), Fall 0:36

106: Lincoln Mehlert (U) over Gavin Rings (NHTV), 8-0

113: Dylan Usher (NHTV) over (U), Forfeit

120: Hunter Worthen (U) over Jonathan Dreckman (NHTV), 13-4

126: Mason Cleveland (NHTV) over Lake LeBahn (U), Fall 5:38

132: Stone Schmitz (U) over Brayden Anderson (NHTV), 6-3

138: Jack Thomsen (U) over Carson Babcock (NHTV), 14-3

145: Max Babcock (NHTV) over Lane Hennings (U), Fall 0:47

152: Adam Ahrendsen (U) over Hunter Pesek (NHTV), 3-0

160: Clayton Taylor (NHTV) over Kaleb Roach (U), Fall 2:27

170: Max Schwickerath (NHTV) over Hunter Klima (U), Fall 2:35

182: Wyatt Stochl (NHTV) over Dacoda Marvets (U), Fall 2:59

195: Evan Rosonke (NHTV) over Rashawn Williams (U), 11-7