December 7, 2017 at Conrad

132: Hunter Allen (SHBC) over (U) Forfeit

138: Neifer Ralston (SHBC) over Jacob Hill (U), Fall 0:48

145: Adam Ahrendsen (U) over Koty Kruse (SHBC), MD 12-2

152: Jon Millard (U) over Lucas Halverson (SHBC), 5-4

160: Payton Pelke (U) over Michael Fuller (SHBC), Fall 1:03

170: Owen Fuller (SHBC) over Kyle Gross (U), Fall 3:26

182: Mason Sodders (SHBC) over Hunter Klima (U), Fall 1:00

195: Lane Albertsen (U) over Kolton Rewoldt (SHBC), Fall 1:43

220: Logan Gunderson (SHBC) over Rashawn Williams (U), 4-2

285: Ryne Fuller (SHBC) over Matt Millard (U), Fall 0:32

106: Colton Crawford (U) over Colton Keller (SHBC), Fall 1:03

113: Payton Hellmen (U) over Taylor Kolthoff (SHBC), 6-4

120: Lake LeBahn (U) over Shadner Anderson (SHBC), TF 16-0

126: Jack Thompson (U) over Coby Willett (SHBC), TF 18-3