November 27, 2018 at Vinton-Shellsburg Middle School

138: Jack Thomsen (U) over Nils Holkesvik (D), 20-6

145: Dawson Headington (D) over Kody Crawford (U), 11-7

152: Adam Ahrendsen (U) over Brendan Lovstuen (D), 11-1

160: Mikel Fullhart (D) over Jacob Hill (U), Fall 3:37

170: Elijah Mitchell (D) over Kaleb Roach (U), SV-1, 7-5

182: Andy Murphy (D) over Hunter Klima (U), Fall 2:41

195: Rashawn Williams (U) over Dawson Palmer (D), Fall 5:18

220: Lane Albertsen (U) over Caden Keck (D), Fall 0:51

285: Daniel Schwartzhoff (D) over Matt Millard (U), Fall 0:42

106: Lincoln Mehlert (U) over Austin Wilkins (D), 11-1

113: Kolten Crawford (U) over (D) Forfeit

120: Hunter Worthen (U) over (D) Forfeit

126: Lake LeBahn (U) over Kyzer Engen (D), 3-0

132: Jackson Rolfs (D) over Stone Schmitz (U), 4-2)