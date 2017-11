November 28, 2017 at La Porte City

106: Kolten Crawford (U) over Mike Betterton (V-S) (Fall 3:42)

113: Payton Hellman (U) over Bryce Radeke (V-S) (Fall 3:34)

120: Carter Weeks (V-S) over Lake LeBahn (U) (Fall 1:01)

126: Jack Thomsen (U) over Jimmy Mull (V-S) (Fall :26)

132: Luke Radeke (V-S)) over (U) (For.)

138: Brock Radeke (V-S)) over (U) (For.)

145: Adam Ahrendsen (U) over Haefner (V-S) (Fall 1:04)

152: Scott Betterton (V-S) over John Millard (U) (TF 15-0)

160: Payton Pelke (U) over Christian Lovell (V-S) (Fall :34)

170: No Match

182: Kort Johnson (V-S) over Hunter Klima (U) (Fall 1:41)

195: Lane Albertsen (U) over (V-S) (For.)

220: Rashwan Williams (U) over Chris King (V-S) (Fall 2:57)

285: Matt Millard (U) over Grant Ries (V-S) (Fall 2:29)