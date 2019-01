January 8, 2019 at Union Middle School

106: Lincoln Mehlert (U) over Fredrico Russo (CPU), Fall 2:28

113: Cole Whitehead (CPU) over Hannah Michael (U), Fall 0:18

120: Caleb Fuessley (CPU) over Hunter Worthen (U), 16-6

126:Keegan Scheeler (CPU) over Lake LeBahn (U), 5-4

132: Stone Schmitz (U) over Bryston Raue (CPU), Fall 3:39

138: Jack Thomsen (U) over Adam Hansen (CPU), 10-0

145: Clark Dylan (CPU) over Lane Hennings (U), Fall 4:59

152: Adam Ahrendsen (U) over Collin Hoskins (CPU), 10-6

160: Kaleb Roach (U) over James DeLarm (CPU), Fall 0:35

170: Hunter Klima (U) over Cole Webster (CPU), Fall 4:18

182: Dacoda Marvets (U) over Kaden Neal (CPU), Fall 5:04

195: Rashawn Williams (U) over (CPU), Forfeit

220: Lane Albertsen (U) over (CPU), Forfeit

285: Derek Besick (CPU) over Matt Millard (U), Fall 0:36