November 30, 2017 at La Porte City

160: Payton Pelke (U) over Cole Heideman (AP/GC), Fall 0:41

170: Trey Morris (AP/GC) over (U), Forfeit

182: Hunter Maitland (AP/GC) over Hunter Klima (U), Fall 1:40

195: Lane Albertsen (U) over Zach Grant (AP/GC), Fall 1:22

220: Nolan Freeman (AP/GC) over Rashwan Williams (U), 6-1

285: Matt Millard (U) over (AP/GC), Forfeit

106: Kolten Crawford (U) over (AP/GC), Forfeit

113: Payton Hellman (U) over Aden Fischer (AP/GC), Fall 0:58

120: No Match

126: Lake LeBahn (U) over (AP/GC), Forfeit

132: Jack Thomsen (U) over Nathan Klahsen (AP/GC), Fall 0:56

138: Matthew Klahsen (AP/GC) over Jacob Hill (U), Fall 0:51

145: Adam Ahrendsen (U) over Austin Knaack (AP/GC), Fall 0:55

152: John Millard (U) over Connor Mast (AP/GC), Fall 1:53