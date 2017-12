December 7, 2017 at Conrad

138: Jacob Hill (U) over Michaela Wagner (DNH), Fall 1:28

145: Adam Ahrendsen (U) over Kaleb Brouwer (DNH), Fall 4:57

152: Jon Millard (U) over Tristan Cleveland (DNH), 11-9

160: Payton Pelke (U) over Trevor Mixdorf (DNH), TF 16-1

170: Nathan Graves (DNH) over Kyle Gross (U), Fall 1:21

182: Zach Starbuck (DNH) over Hunter Klima (U), Fall 1:53

195: Lane Albertsen (U) over Joe Folkerts (DNH), Fall 0:40

220: Rashawn Williams (U) over Brad Cunningham (DNH), Fall 3:51

285: Chase Ahrends (DNH) over Matt Millard (U), Fall 0:16

106: Colton Crawford (U) over Caden Ragsdale (DNH), Fall 1:49

113: Payton Hellmen (U) over Dylan Ohrt (DNH), Fall 5:40

120: Lake Labahn (U) over Grant Bixby (DNH), Fall 5:15

126: Jack Thompson (U) over Conlee Loyns (DNH), Fall 2:53

132: Reid Ehman (DNH) over (U) Forfeit