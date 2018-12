December 6, 2018 at La Porte City

195: Rashawn Williams (U) over Zach Starbuck (D), 3-2

220: Lane Albertsen (U) over Daniel Graves (D), Fall 3:29

285: Matt Millard (U) over Jacob Leohr (D), Fall 3:43

106: Lincoln Mehlert (U) over (D), Forfeit

113: Kolten Crawford (U) over (D), Forfeit

120: Dylan Ohrt (D) over Hunter Worthen (U), 10-3

126: Lake LeBahn (U) over Dillon Nissen (D), Fall 1:07

132: Stone Schmitz (U) over Cole Engel (D), Fall 1:40

138: Jack Thomsen (U) over Reece Harrenstein (D), Fall 1:32

145: Reece Roberts (D) over (U), Forfeit

152: Adam Ahrendsen (U) over Reid Ehman (D), Fall 2:34

160: Kaleb Roach (U) over Tristan Cleveland (D), Fall 0:49

170: Brad Cunningham (D) over Hunter Klima (U), 16-5

182: Nathan Graves (D) over Dacoda Marvets (U), Fall 0:45