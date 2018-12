December 6, 2018 at La Porte City

170: Hunter Klima (U) over Zach Bennett (SHBC),15-0 (4:16)

182: Dacoda Marvets (U) over (SHBC), Forfeit

195: Rashawn Williams (U) over Lucas Gunderson (SHBC), 6-2

220: Lane Albertsen (U) over Logan Gunderson (SHBC) (DQ)

285: Matt Millard (U) over Nicolas Paxton (SHBC), Fall 1:01

106: Lincoln Mehlert (U) over Carter Kolthoff (SHBC), 9-4

113: Kolten Crawford (U) over Nick Feldpausch (SHBC), Fall 3:02

120: Taylor Kolthoff (SHBC) over Hunter Worthen (U), 11-1

126: Lake LeBahn (U) over Coby Willett (SHBC), 10-2

132: Stone Schmitz (U) over Logan Warnell (SHBC), 16-0 (2:00)

138: Jack Thomsen (U) over Neifer Ralston (SHBC), Fall 3:37

145: Nick Curl (SHBC) over (U), Forfeit

152: Adam Ahrendsen (U) over Kade Pekarek (SHBC), Fall 0:56

160: Kaleb Roach (U) over Michael Fuller (SHBC), 4-1