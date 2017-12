November 30, 2017 at La Porte City

182: Zade Podhajsky (GR/NT) over Hunter Klima (U), Fall 2:56

195: Lane Albertsen (U) over Bronson Wrage (GR/NT), Fall 1:30

220: Rashwan Williams (U) over Conway Feisel (GR/NT), Fall 4:00

285: Xander Bradley (GR/NT) over Matt Millard (U), DQ

106: Lincoln Mehlert (U) over (GR/NT), Forfeit

113: Kody Crawford (U) over Cole Engel (GR/NT), Fall 2:17

120: Payton Hellman (U) over (GR/NT), Forfeit

126: Lake LeBahn (U) over Sam Snyder (GR/NT), Fall 0:38

132: Jack Thomsen (U) over Jace Peterson (GR/NT), Fall 1:15

138: Jacob Hill (U) over Brecken Payne (GR/NT), Fall 4:24

145: No Match

152: Adam Ahrendsen (U) over Cory Isenhower (GR/NT), MD 11-1

160: John Millard (U) over Noah Weber (GR/NT), Fall 1:23

170: Payton Pelke (U) over Chase Morrison (GR/NT), SV-1, 8-7