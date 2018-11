November 27, 2018 at Vinton-Shellsburg Middle School

145: Luke Radeke (VS) over (U), Forfeit

152: Adam Ahrendsen (U) over Cayden Kelley (VS), Fall 0:45

160: Scott Betterton (VS) over Jacob Hill (U), Fall 0:51

170: Kaleb Roach (U) over Luke Beyer (VS), Fall 0:56

182: Hunter Klima (U) over (VS), Forfeit

195: Rashawn Williams (U) over Caleb Rouse (VS), Fall 3:21

220: Lane Albertsen (U) over (VS), Forfeit

285: Matt Millard (U) over Lloyd Miller (VS), Fall 1:17

106: Lincoln Mehlert (U) over (VS), Forfeit

113: Kolten Crawford (U) over Mike Betterton (VS), 2-1

120: Hunter Worthen (U) over Bryce Radeke (VS), 8-1

126: Lake LeBahn (U) over Brady Ortner (VS), Fall 1:51

132: Stone Schmitz (U) over Bryce Laton (VS), Fall 1:18

138: Jack Thomsen (U) over Brock Radeke (VS), 12-6