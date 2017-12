Wapsie Valley 40, Union 39

December 14, 2017 at Waterloo

170: Sean Banger (W) over Kyle Gross (U), Fall 3:48

182: peyton brown (W) over Hunter Klima (U), Fall 2:40

195: Lane Albertsen (U) over (W), Forfeit

220: Rashawn Williams (U) over (W), Forfeit

285: Rylan Duffy (W) over Jacob Wyant (U), Fall 0:20

Kyle Gross (U) over Sam Banger (W), Fall 1:06

106: Lincoln Mehlert (U) over (W), Forfeit

113: Kolten Crawford (U) over (W), Forfeit

120: Payton Hellman (U) over Cayle Huebner (W), 12-5

126: Jack Thomsen (U) over Tylen Hirsch (W), Fall 4:35

132: Lake LeBahn (U) over Reese Welcher (W), Fall 5:00

138: Donny Schmit (W) over Adam Ahrendsen (U),19-6

145: Colin Schrader (W) over John Millard (U), Fall 0:50

152: Kaleb Krall (W) over Kaleb Roach (U), Fall 0:41

160: Jason Even (W) over Payton Pelke (U), Fall 3:39